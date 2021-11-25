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Ростех создал самоуничтожающий флеш-накопитель

ТАССиещё 2
1 час назад

Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал флеш-накопитель, ликвидирующий информацию нажатием кнопки, сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха.

Ростех создал самоуничтожающий флеш-накопитель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флешке данные уничтожаются без возможности восстановления", - проинформировали в пресс-службе.

В новой разработке чип памяти, элементы питания и управления расположены в едином корпусе. "При необходимости уничтожить информацию с флеш-накопителя пользователь нажимает на кнопку на торце устройства. Встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Целостность корпуса при этом не нарушается, что гарантирует безопасность пользователя", - добавили в Ростехе.

Как отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, невозможность восстановления удаленных с флэшки данных подтверждена экспертизой. "В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса", - привели в пресс-службе слова Насенкова.

Самоуничтожающееся устройство хранения информации разработано в инициативном порядке АО "НПП "Краснознаменец". Объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым, отметили в Ростехе.

Наука и техника,Игорь Насенков,Технодинамика,Ростех,
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