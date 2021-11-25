Названа причина гибели китайской «Венеции каменного века»

Международная команда ученых под руководством геолога и исследователя климата Кристофа Шпетля (Университет Инсбрука) установили причину гибели культуры Лянчжу. Поселение, располагавшееся в восточном Китае около 5000 лет назад, также называют «Венецией каменного века», сообщает Science Advances.
Раскопки показали, что местные жители владели сложными технологиями. Так, они смогли построить сложную систему управления водными ресурсами. Но внезапно развитая цивилизация исчезла. В течение многих лет причина краха была предметом научных дискуссий.
Руины Лянчжу расположены в дельте Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая. Археологи отметили, что это древнейшие крупные гидротехнические сооружения в Китае и один из первых примеров монументальной водной культуры во всем мире.
Город-крепость, который возник 5300 лет назад, имел сложную систему судоходных каналов, плотин и водохранилищ. Благодаря ей жители могли в течение всего года обрабатывать обширные сельскохозяйственные поля.
Интересно, что представители культуры не знали о существовании металла. Но во время раскопок были найдены тысячи искусно изготовленных нефритовых погребальных предметов. Культура просуществовала около тысячи лет и затем внезапно исчезла.
Ученые рассказали, что на сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины – он мог возникнуть после мощного наводнения. Чтобы получить новые данные о древних природных катастрофах, ни проанализировали состав сталагмитов из пещер Шеннон и Цзюлун, которые расположены к юго-западу от места раскопок.
Анализ образцов показал, что 4345-4324 лет назад случился период чрезвычайно мощных осадков. Это совпадает со временем падения Лянчжу (4300 лет назад).
Ученые заключили, что муссонные дожди привели к такому сильному разливу Янцзы и ее ответвлений, что даже сложные плотины и каналы Лянчжу не смогли сдержать натиск воды. Людям пришлось в спешке покидать обжитое место. Очень влажные климатические условия продолжались (с перерывами) еще около 300 лет.
Ранее сообщалось, что на юге Израиля обнаружили разрушенную эллинистическую крепость. Она могла быть захвачена во втором веке до нашей эры.