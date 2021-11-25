Названа причина гибели китайской «Венеции каменного века»

Международная команда ученых под руководством геолога и исследователя климата Кристофа Шпетля (Университет Инсбрука) установили причину гибели культуры Лянчжу. Поселение, располагавшееся в восточном Китае около 5000 лет назад, также называют «Венецией каменного века», сообщает Science Advances.

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Раскопки показали, что местные жители владели сложными технологиями. Так, они смогли построить сложную систему управления водными ресурсами. Но внезапно развитая цивилизация исчезла. В течение многих лет причина краха была предметом научных дискуссий.

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Руины Лянчжу расположены в дельте Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая. Археологи отметили, что это древнейшие крупные гидротехнические сооружения в Китае и один из первых примеров монументальной водной культуры во всем мире.

Город-крепость, который возник 5300 лет назад, имел сложную систему судоходных каналов, плотин и водохранилищ. Благодаря ей жители могли в течение всего года обрабатывать обширные сельскохозяйственные поля.

Интересно, что представители культуры не знали о существовании металла. Но во время раскопок были найдены тысячи искусно изготовленных нефритовых погребальных предметов. Культура просуществовала около тысячи лет и затем внезапно исчезла.

Ученые рассказали, что на сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины – он мог возникнуть после мощного наводнения. Чтобы получить новые данные о древних природных катастрофах, ни проанализировали состав сталагмитов из пещер Шеннон и Цзюлун, которые расположены к юго-западу от места раскопок.

Анализ образцов показал, что 4345-4324 лет назад случился период чрезвычайно мощных осадков. Это совпадает со временем падения Лянчжу (4300 лет назад).

Ученые заключили, что муссонные дожди привели к такому сильному разливу Янцзы и ее ответвлений, что даже сложные плотины и каналы Лянчжу не смогли сдержать натиск воды. Людям пришлось в спешке покидать обжитое место. Очень влажные климатические условия продолжались (с перерывами) еще около 300 лет.