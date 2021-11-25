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Facebook в России выплатил 26 млн рублей штрафов

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Российские приставы закрыли восемь уголовных дел, возбужденных в отношении Facebook (SPB: FB), поскольку компания выплатила 26 млн рублей штрафов, назначенных судом за отказ удалить противоправный контент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Facebook в России выплатил 26 млн рублей штрафов
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Согласно информации банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в настоящее время против Facebook ведется четыре дела о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на общую сумму 17 млн рублей.

До этого ФССП вело 12 дел на общую сумму 43 млн рублей.

30 октября судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook. Решением 422 Мирового судебного участка Таганского района Москвы компания была признана виновной в административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ).

Накануне сообщалось, что суд оставил штрафы Facebook на 21 млн рублей без изменений.

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