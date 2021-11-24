Google начала переносить серверы в дата-центры на территории России

Компания Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры, как того требует закон о персональных данных, который вступит в силу через пять месяцев.

Фото: EPA EPA

По информации источников РБК, Google в том числе хранит информацию на территории дата-центра «Ростелекома». При этом представитель «Ростелекома» Андрей Поляков отказался подтвердить эту информацию, заявив, что компания может назвать своих клиентов только с их согласия.

Перенос серверов Google в Россию обсуждался на совещании в Минкомсвязи в конце марта. Один из участников совещания заявил, что Google поначалу предоставляла доступ к серверам только своим сотрудникам, приехавшим из-за рубежа.

По словам гендиректора компании StoreData Антона Платонова, Google начала заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад, и сейчас у компании - десятки стоек в российских дата-центрах.

Ранее Роскомнадзор составил список из 13 зарубежных IT-компаний, которые должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России в рамках закона о «приземлении». В реестр вошли 13 наименований: Google, Apple, Meta, Telegram, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Pinterest, Spotify, Twitch, Likee и Discord.