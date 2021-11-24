«Ужасающие мутации»: ученые предупредили о новом штамме коронавируса

Британские ученые предупредили о появлении нового «ботсванского» штамма коронавируса с 32 «ужасающими» мутациями, который может быть хуже, «чем что-либо еще», пишет Daily Mail.

На сегодняшний день обнаружено только 10 случаев штамма, получившего название B.1.1.529. Вариант содержит 32 мутации и может быть более устойчив к вакцинам.

По мнению ученых, этот вариант может быть хуже, «чем что-либо еще». Британские эксперты бьют тревогу, так как новый вариант COVID, который, как считается, появился в Ботсване, на сегодняшний день является наиболее мутировавшей версией вируса.

Обнаруженные заражения были зафиксированы уже в трех странах: три случая были обнаружены в Ботсване, шесть в Южной Африке, еще один был зарегистрирован у 36-летнего мужчины из Гонконга.

Новый штамм несет 32 мутации, может быть очень устойчив к вакцинам, и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант.

Генетик из Университетского колледжа Лондона, профессор Франсуа Баллу считает, что новый вариант, вероятно, возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, возможно, у кого-то с невыявленным СПИДом.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, который первым обратил внимание на распространение нового штамма, назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей». Он предупредил, что потенциально он может быть «хуже, чем что-либо еще», включая доминирующий в мире штамм дельта.