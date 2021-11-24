Ученые нашли новый коронавирус

Ученые из Великобритании обнаружили новый коронавирус, родственный вызвавшему пандемию SARS-CoV-2. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Phys.org.
Вирус, обнаруженный у подковообразных летучих мышей, получил название RhGB01. Ученые отмечают, что это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией, к которым относится и SARS-CoV-2) был обнаружен у малого подковоноса. Ранее подобные вирусы находили у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.
Авторы исследования предупреждают, что новый вирус не представляет опасности для человека. При этом, если летучая мышь с инфекцией RhGB01 заразится SARS-CoV-2, вирусы могут скреститься, и появится новый вирус – заразный для людей.
Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 впервые выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Большинство ученых предполагают, что вирус мог передаться человеку от летучих мышей.