Ученые нашли новый коронавирус

Ученые из Великобритании обнаружили новый коронавирус, родственный вызвавшему пандемию SARS-CoV-2. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Phys.org.

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Вирус, обнаруженный у подковообразных летучих мышей, получил название RhGB01. Ученые отмечают, что это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией, к которым относится и SARS-CoV-2) был обнаружен у малого подковоноса. Ранее подобные вирусы находили у других видов подковообразных летучих мышей в Китае, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.

Авторы исследования предупреждают, что новый вирус не представляет опасности для человека. При этом, если летучая мышь с инфекцией RhGB01 заразится SARS-CoV-2, вирусы могут скреститься, и появится новый вирус – заразный для людей.

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 впервые выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру.