Спрогнозирована дата пика четвертой волны коронавируса в РФ

— При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса, — передает РИА Новости слова из сообщения.