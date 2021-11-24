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«Роскосмос» запустил «Причал»

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

«Роскосмос» запустил «Причал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пуск состоялся в 16:06 мск.

Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с «приставкой» пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС запланирована на 25 ноября в 14:18 мск. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — на 26 ноября в 18:26. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря в 01:20.

В ноябре историк космонавтики Александр Железняков сообщил ТАСС, что в ходе запуска узлового модуля «Причал» к МКС при помощи российской ракеты «Союз-2.1б» может быть установлен рекорд. Агентство напомнило, что максимальная выводимая на околоземную орбиту нагрузка «Союзом-2» составляет 8,25 тонны, тогда как 24 ноября будет выведено 8,18 тонны.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б», которой предстоит вывести на орбиту последний модуль для российского сегмента МКС, вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Байконур.

В июле с Байконура к МКС стартовала ракета «Протон-М» с модулем «Наука».

Наука и техника,Александр Железняков,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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