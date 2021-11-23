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В сервисы "Яндекса" можно будет войти через "ГосУслуги"

Ferra.ru
1 час назад

В сервисах “Яндекса” в рамках партнерства с Минцифры появится возможность авторизации через “ГосУслуги”. Данный способ подключения будет опциональным, то есть пользователь сможет отказаться от его использования.

В сервисы "Яндекса" можно будет войти через "ГосУслуги"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для входа в личный кабинет во всех сервисах «Яндекса» россиянам можно будет использовать Единую систему идентификации и аутентификации. То есть, будут использоваться те данные, которые вы применяете для входа на портал “ГосУслуг”. Об этом сообщил Максут Шадаев, глава российского Минцифры. Он подчеркнул, что в скором будущем эта практика распространится и на другие популярные у россиян веб-сервисы, но не уточнил, на какие именно.

Ряд пилотов уже идет. Вот с “Яндексом” мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Наука и техника,Максут Шадаев,Яндекс,
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