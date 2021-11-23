Названа самая популярная версия Android

Американская корпорация Google опубликовала данные о том, какие версии ОС Android наиболее популярны у владельцев смартфонов. Как сообщает 9to5google, Android 11 установлена лишь на четверти гаджетов.

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Согласно новому отчету, доля Android 11 составляет 24,3% спустя 14 месяцев после релиза. Актуальная версия, Android 12, еще не представлена в статистике, так как была выпущена в октябре этого года. Наиболее популярен у пользователей Android 10Q. Его доля установок — 26,5%.

На третьем месте — Android 9 Pie с долей в 18,2% среди всех ОС. У некоторых владельцев смартфонов все еще установлены Oreo 8.1 и Oreo 8.0 (9,7% и 4,0% телефонов соответственно).

Android 6 Marshmallow оказался популярнее Android 7.1 Nougat и Android 7.0 Nougat. Marshmallow установлен у 5,1% пользователей, а версии Nougat — у 2,9% и 3,4% обладателей гаджетов.

Эксперты считают, что ОС страдает от подобных неоднородных установок обновлений из-за разных производителей телефонов. Компании выпускают одни и те же сборки, но в разное время, что ведет к фрагментации версий. Apple же контролирует не только сами смартфоны, но и iOS для всех iPhone.