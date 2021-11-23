МКС сблизится с фрагментом ракеты SpaceX

Международная космическая станция сблизится с фрагментом ракеты-носителя Falcon 9 25 ноября. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Фото: Роскосмос Роскосмос

Сближение с ракетой SpaceX ожидают 25 ноября в 07:18 по Москве. Минимальное расстояние между фрагментом ракеты и МКС составит около 5,5 километра. В сообщении подчеркнули, что ситуацию контролирует Главная оперативная группа управления российского сегмента МКС. Экипаж станции работает в обычном режиме.

Ранее российские космонавты МКС укрывались в корабле «Союз МС-19». В Центре управления полетами (ЦУП) экипажу рекомендовали проследовать в корабль из-за сближения с космическим мусором.