В NASA оценили риски столкновения Земли с астероидом

Ни один из известных сегодня ученым астероидов не представляет для Земли никакой опасности в ближайшие 100 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя NASA Томас Зурбухен, комментируя запуск космического зонда DART к астероиду «Диморф».

Как отметил Зурбухен, эксперты имеют информацию о порядке 40% объектов более 140 метров и большинство из них ученым только предстоит найти. Говоря о миссии зонда DART, замглавы NASA отметил, что хоть спутник и будет использован для испытания технологии защиты от угрожающих планете небесных тел, сам астероид для Земли не опасен.

«Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того», — подчеркнул Зурбухен.