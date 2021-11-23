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В NASA оценили риски столкновения Земли с астероидом

Елена Прошина
1 час назад

Ни один из известных сегодня ученым астероидов не представляет для Земли никакой опасности в ближайшие 100 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя NASA Томас Зурбухен, комментируя запуск космического зонда DART к астероиду «Диморф».

В NASA оценили риски столкновения Земли с астероидом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил Зурбухен, эксперты имеют информацию о порядке 40% объектов более 140 метров и большинство из них ученым только предстоит найти. Говоря о миссии зонда DART, замглавы NASA отметил, что хоть спутник и будет использован для испытания технологии защиты от угрожающих планете небесных тел, сам астероид для Земли не опасен.

«Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того», — подчеркнул Зурбухен.

Напомним, что ранее ученый Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин заявил, что к Земле летит неизвестный и потенциально опасный астероид. Космическое тело пройдет на расстоянии 18 млн км от Земли. Для сравнения: расстояние до Луны составляет 380 тысяч км. На данный момент астрономы уточняют траекторию движения потенциально опасного объекта.

Наука и техника,Леонид Еленин,NASA,
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