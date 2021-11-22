Ученые придумали компьютер для имплантации в кость

Ученые из Аризонского университета сконструировали чип для имплантации в кость. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications.

Фото: Courtesy of Gutruf Lab Courtesy of Gutruf Lab

«Как хирург, я очень рад возможности использовать измерения, полученные с помощью электроники на поверхности костной ткани. В будущем это позволит предоставить пациентам индивидуализированную ортопедическую помощь для ускорения реабилитации и восстановления функций после травм», – говорит Дэвид Марголис, соавтор исследования.

Переломы костей, ставших хрупкими из-за остеопороза и других заболеваний, очень тяжело лечить, и люди проводят с ними в больнице очень много времени. Ученые считают, что их «компьютер на кости» послужит технологической платформой для создания различных электронных исследовательских инструментов. Знание того, насколько быстро и хорошо заживает кость, поможет принять решение о продолжении лечения, например, когда следует удалять пластины, стержни и винты, которые используются для сращивания.

Одно из главных достоинств этого чипа – малая толщина, поскольку мышцы расположены к костям очень близко, и могут повредиться о выступающие элементы. Кроме того, ему не требуется аккумулятор, поскольку чип питается с помощью беспроводной передачи энергии.

Главная проблема, с которой столкнулись исследователи при создании этого имплантируемого чипа – постоянное обновление поверхности кости. Если к ней что-либо просто приклеить, это оторвется спустя несколько месяцев. Поэтому авторы изобретения разработали специальный материал с частицами кальция и структурой, похожей на костную. По словам ученых, кость «думает», что имплант является ее частью, и прорастает сквозь него.