Россиянам дали советы по ускорению домашнего интернета до максимально скорости. О том, как устранить проблемы с провайдерами, «Известиям» рассказали эксперты по телекоммуникациям.

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Специалист Василий Трухин рекомендовал в первую очередь подключать устройства к роутеру через провода в случае, если в доме много устройств, требующих быстрого соединения.

Эксперт также отметил, что сам роутер необходимо размещать в центральной части помещения, а не над входной дверью, как это обычно делают. Так сигнал сможет распространиться до отдаленных частей дома. При этом важно не располагать его внутри металлических конструкций вроде ящиков или щитков, так как это погасит исходящий сигнал.

Эксперт Юрий Петросян также рекомендовал абонентам провайдеров внимательно изучать договор и при проблемах с интернетом всегда обращаться к оператору и приводить конкретные данные, которые свидетельствуют об ограничениях с его стороны.

«Компания всегда стремится пойти навстречу в устранении технических проблем. Компенсации возможны, если проблема будет со стороны компании», — предупредил пользователь специалист.