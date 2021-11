Раскрыты главные причины депрессии

Депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство могут развиваться после болезней сердца, включая сердечную недостаточность, инсульт и приступ, рассказали американские ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), пишет Eat This! Not That!.