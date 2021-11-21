Названы три признака кражи данных со смартфона

Киберэксперт компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал о трех признаках утечки данных со смартфона и передачи их третьим лицам. Это быстро садящийся аккумулятор, большое количество расходуемого трафика и появление в рекламе предметов, которые ранее обсуждал пользователь.

По словам Чернова, именно так можно распознать утечку информации. Однако есть способы защитить себя, сообщает URA.RU.

«Не следует устанавливать программы из непроверенных источников», - рассказал специалист.

Он отметил, что если приложение запрашивает доступ к микрофону, камере или фотографиям, надо проверить, для выполнения каких функций это ему нужно.

Кроме того, нельзя подключаться к открытым, незащищенным сетям Wi-Fi. Злоумышленники могут похитить информацию с устройства.