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Российский космонавт оценил пилотируемый корабль Маска

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
55 минут назад

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX понравился российским космонавтам, сообщил космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС.

Российский космонавт оценил пилотируемый корабль Маска
Фото: ReutersReuters

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Шкаплеров заявил: «Конечно, понравился – это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно». Шкаплеров отметил, что в России «на смену» кораблю «Союз», которому «уже за 50 лет», тоже «готовится новый корабль «Орел», передает РИА «Новости».

Напомним, в мае 2020 года состоялся первый пилотируемый полет к МКС корабля Crew Dragon. В ноябре 2020 года был проведен новый запуск Crew Dragon – миссия Crew-1, в апреле 2021 года – Crew-2, в ноябре – Crew-3.

Наука и техника,Антон Шкаплеров,SpaceX,РИА Новости,
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