Российский космонавт оценил пилотируемый корабль Маска

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Шкаплеров заявил: «Конечно, понравился – это новый корабль, по новым технологиям, все там красиво и интересно». Шкаплеров отметил, что в России «на смену» кораблю «Союз», которому «уже за 50 лет», тоже «готовится новый корабль «Орел», передает РИА «Новости».