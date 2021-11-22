На Дону нашли накладку с богами и грифонами

Сотрудники Донской экспедиции ИА РАН обнаружили уникальную накладку во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. На ней изображены крылатые скифские боги в окружении грифонов, передает официальный портал Года науки и технологий.

Фото: Институт археологии РАН Институт археологии РАН

«Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов: во-первых, на одном предмете изображено сразу несколько божеств, и, во-вторых, это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии», – рассказал руководитель Донской экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.

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С 2010 года курганный могильник Девица V систематически изучают специалисты Донской экспедиции Института археологии РАН. Ранее здесь обнаружили погребение женщины-воина и пожилой женщины в парадном женском головном уборе.

В полевом сезоне 2021 года специалисты приступили к раскопкам кургана № 7, который, вероятно, некогда был одним из самых больших на этом некрополе. Его основное погребение датируется IV веком до нашей эры и представляет собой деревянную гробницу размером 7,5 х 5 метров.

К сожалению, курган разграбили еще в древности. Только рухнувшая крыша склепа спасла погребальный инвентарь по краям могилы от расхитителей. Там удалось найти предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля» — особой манеры изображения животных.

Серебряная накладка была найдены в северо-восточной части могилы. Когда-то она была прибита к полностью исчезнувшей деревянной основе. Ее длина — 34,7 см, ширина в средней части – 7,5 см.

Ученые полагают, что в центральной части пластины изображена анфас крылатая фигура Владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия – богини, известной как Аргимпаса, Кибела, Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена, на голове – убор типа короны с рогами. Богиню с двух сторон окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов.

Подобные изображения, в которых соединились малоазийская и эллинская традиции, ранее находили при раскопках скифских курганов Северного Причерноморья, Приднепровской лесостепи и Северного Кавказа.

Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинками с изображениями существ, стоящих в так называемой геральдической позе — друг напротив друга, прижавшись лапами. С правой стороны к накладке приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых изображен антропоморфный персонаж в короне в окружении двух грифонов. Однако ученые пока не знают, кто эти персонажи и для чего предназначалась накладка.