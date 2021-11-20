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Названы провоцирующие депрессию продукты

Ювелина Бернст
1 час назад

Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии, предупредил врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев, передает «Москва 24».

Названы провоцирующие депрессию продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прежде всего речь идет о жирной пище: свинине, баранине, полуфабрикатах и некоторых кисломолочных продуктах.

Жиляев объяснил, что для ее переваривания нужно много энергии, в результате меньше энергии направляется на восстановление нервной системы. Кроме того, в такой еде содержатся вредные элементы. В частности, холестерин, который повышает риск депрессии на 40%.

Врач также призвал к умеренному потреблению сахара, так как из-за колебаний глюкозы и инсулина в крови настроение может резко меняться.

Провоцировать депрессию могут также кофе, выпечка и рафинированные продукты в в больших количествах.

Врач-диетолог Юлия Чехонина ранее рассказала, что чрезмерное потреблении кофе дает обратный эффект и может вызывать внезапную усталость. А диетолог Елена Соломатина посоветовала в борьбе с упадком сил и сезонной сонливостью продукты, богатые витамином D: печень трески, жирная рыба, растительные масла и яичный желток

Наука и техника,Елена Соломатина,
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