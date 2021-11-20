Ученые из США дали неутешительный прогноз по коронавирусу

Способность к повторному заражению и скорость передачи инфекции дельта-штамма SARS-CoV-2 может привести к затяжной пандемии, сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование в журнале Cell.

Авторы работы утверждают, что есть несколько вариантов развития ситуации с коронавирусом. Все зависит от доминирующего штамма и его признаков. Так, для альфа-варианта характерна высокая скорость заражения, для «беты» - повышенный риск повторного заражения, для «дельты» - сочетание этих свойств. Также возможен вариант без перечисленных признаков.

В связи с вышесказанным дельта-штамм вызывает наибольшие опасения. Самым эффективным способом снизить активность «дельты» остается массовая иммунизация, заключила исследователь Мэри Бушман.