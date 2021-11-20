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Обнаружен особый иммунитет к коронавирусу

Майк Габриелян
1 час назад

Ученые нашли особый иммунитет к COVID-19, которым обладают сотрудники больниц. Об этом сообщает немецкая радиостанция MDR со ссылкой на научный журнал Nature.

Наблюдения над 58 медиками в Британии показали, что 4 месяца у них не было положительного результата ПЦР и симптомов инфекции, даже если их коллеги были инфицированы.

Почти у трети исследуемых обнаружили повышенные уровни концентрации Т-клеток и дополнительный иммунный белок IFI 27. Этот белок может говорить о предыдущем контакте с коронавирусом и прекращении инфекционного процесса у обследуемых медиков.

Авторы исследования говорят, что совпадение не может быть случайным. Пока непонятно, будет ли «медицинский» иммунитет эффективен против новых штаммов Covid-19.

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что похожий феномен наблюдался при эпидемии гриппа около десяти лет назад.

«Из этих 58 сотрудников у 20 человек выявили уровень Т-лимфоцитов выше среднепопуляционного. Этот белок — IFI 27 тоже изучается, этот белок может указывать на возможный контакт в прошлом с новым коронавирусом», – сказал ученый.

По его словам, возможные механизмы ещё до конца не расшифрованы.

«Может у них есть просто формирование T-клеточной памяти, потому что уже открыты группы людей, у которых не очень высокий уровень антител, но зато прекрасные показатели T-клеточного иммунитета. Этот вопрос изучается, уточняется», - добавил Викулов.

Он призвал более внимательно отнестись к дальнейшим исследованиям.

«Когда больше будет данных проанализировано, тогда мы сможем понять, с чем связано это явление — прекращение инфекционного процесса. Возможно, что это малая вирусная нагрузка, а возможно это особые показатели иммунного статуса или и то, и другое», - заключил специалист.

Наука и техника,Видео,Радиостанция "Говорит Москва",
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