Врач рассказал, чего нельзя делать перед вакцинацией

Медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал о том, чего не стоит делать перед вакцинацией. Его мнение приводит РБК.

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«Рекомендуется отказаться от алкоголя за несколько дней до вакцинации, а также в течение 3–5 дней после. Алкоголь подавляет иммунитет и может вызывать другие побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями», — сказал Денисов.

Он считает, что курение перед вакцинацией также противопоказано. По его словам, в течение первых двух суток после укола вероятно повышение температуры, недомогание и появление головной боли.

Денисов назвал эти явления нормальной реакцией организма на любую вакцину. В связи с этим он рекомендовал провести пару дней дома после укола.

Врач также добавил, что перед ревакцинацией от коронавируса следует предпочесть питание продуктами, богатыми белками, которые требуются для выработки антител. Кроме того, требуется ввести в рацион побольше витаминов A, B6, B12, В9, C, D, E, а также минералов - цинка, меди, селена, железа. Они играют важную роль в поддержании иммунной системы.