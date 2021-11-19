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Windows 11 пообещали ускорить

Lenta.ru
41 минуту назад

Специалисты Microsoft рассказали, что в 2022 году операционная система нового поколения будет ускорена. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Windows 11 пообещали ускорить
Фото: ShutterstockShutterstock

Журналисты обратили внимание на сессию вопросов и ответов (AMA, Ask me anything), которую инженеры американской компании проводили на Reddit. На вопрос одного из пользователей, который пожаловался на низкую производительность Windows 11, инженеры ответили, что данная тема является приоритетной для сотрудников корпорации в 2022 году.

«Большая часть нашего внимания будет сосредоточена на производительности при запуске компьютера», — пообещали авторы. Также в компании отметили, что скорость отрисовки элементов интерфейса на экране устройства тоже будет повышена. По их словам, инженеры успешно протестировали размещение на одном экране Windows 11 десяти тысячи иконок. «Большинство элементов пользовательского интерфейса уже отображаются довольно быстро», — подчеркнули специалисты.

По словам журналистов, пользователи Windows 11 часто жалуются на быстродействие системы через сервис Feedback Hub и социальные сети. Низкая производительность наблюдается при загрузке интерфейса и работе файлового менеджера. О проблемах чаще сообщают пользователи старых компьютеров.

Ранее стало известно, что проблемный аудиодрайвер Intel стал причиной появления «синего экрана смерти» (BSOD) на Windows 11. Microsoft уже признала неполадку и рекомендовала пользователям ожидать исправления ошибки от компанды Intel.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
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