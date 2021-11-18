США впервые показали облик лунного автомобиля

Аэрокосмическая компания Northrop Grumman анонсировала создание частного лунного автомобиля. Информация об этом размещена на сайте компании.

Фото: Northrop Grumman Northrop Grumman

Корпорация будет создавать его в коллаборации с космическими компаниями Intuitive Machines и Lunar Outpost. Также к работе подключены разработчик автомобилей AVL, который будет отвечать за привод, рулевое управление, подвеску и батареи, и производитель шин Michelin, который ранее уже сотрудничал с NASA при создании лунных транспортных средств.

«Вместе с нашими партнерами мы предоставим NASA гибкое и доступное транспортное средство, которое существенно поможет исследовать поверхность Луны и обеспечит долгосрочное присутствие там», – заявил Стив Керин, вице-президент гражданского и коммерческого направления Northrop Grumman.

Кроме того, компания подключила к разработке американских астронавтов Харрисона Шмитта и Чарльза Дьюка. Они уже летали на Луну по программе «Аполлон», и разработчики планируют учесть их опыт эксплуатации лунного автомобиля.