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США впервые показали, как будет выглядеть лунный автомобиль

Газета.Ru
1 час назад

Аэрокосмическая компания Northrop Grumman анонсировала создание частного лунного автомобиля. Информация об этом размещена на сайте компании.

США впервые показали облик лунного автомобиля
Фото: Northrop GrummanNorthrop Grumman

Корпорация будет создавать его в коллаборации с космическими компаниями Intuitive Machines и Lunar Outpost. Также к работе подключены разработчик автомобилей AVL, который будет отвечать за привод, рулевое управление, подвеску и батареи, и производитель шин Michelin, который ранее уже сотрудничал с NASA при создании лунных транспортных средств.

«Вместе с нашими партнерами мы предоставим NASA гибкое и доступное транспортное средство, которое существенно поможет исследовать поверхность Луны и обеспечит долгосрочное присутствие там», – заявил Стив Керин, вице-президент гражданского и коммерческого направления Northrop Grumman.

Кроме того, компания подключила к разработке американских астронавтов Харрисона Шмитта и Чарльза Дьюка. Они уже летали на Луну по программе «Аполлон», и разработчики планируют учесть их опыт эксплуатации лунного автомобиля.

Этот проект начат в ответ на ранее опубликованный призыв NASA поделиться концепциями нового лунного транспорта, в котором используются достижения современного автомобилестроения.

Наука и техника,Харрисон Шмитт,NASA,
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