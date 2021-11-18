Facebook обвинили в передаче данных правительствам

Социальная сеть Facebook контролирует доступ к огромному количеству информации о пользователях и предоставляет его правительствам, что несёт опасность для людей, сообщил основатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн изданию Lenta.ru. По его словам, соцсеть знает о религиозных предпочтениях пользователей, финансовом положении, политических взглядах и и сексуальной ориентации.

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Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще всё. Это опасно для всего мира, — сказал Вайнштейн.

Он добавил, что у пользователей пропадает право на свободу отличного от другого их мнения. Вайнштейн считает, что Facebook стал в экономической системой, существующей за счёт пользовательских данных. По его словам, власти могут манипулировать мнениями людей и подавлять их.

Вайнштейн также заявил, что примеров злоупотребления властью со стороны Facebook множество.