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Обнаружены признаки девятой планеты Солнечной системы

Lenta.ru
15 минут назад

Астроном Майкл Роуэн-Робинсон (Michael Rowan-Robinson) из Имперского колледжа Лондона обнаружил на старых инфракрасных снимках неба возможного кандидата в девятую планету Солнечной системы. Этот объект может быть планетой в несколько раз массивнее Земли и удален на несколько сотен астрономических единиц от Солнца. Результаты поисков ученый опубликовал в репозитории препринтов arXiv.

Астроном нашел на снимках возможную планету Х
Фото: ShutterstockShutterstock

Первые поиски крупной планеты за орбитой Нептуна Робинсон провел еще в 1983 году, используя каталог объектов, наблюдавшихся IRAS — инфракрасной орбитальной обсерваторией, запущенной в 1982 году. Его усилия привели к открытию кометы Боуэлла, однако признаков существования девятой планеты обнаружено не было. Однако в последние годы ученые предположили, что крупная планета может быть очень отдаленной и находиться на сильно наклоненной орбите.

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Робинсон провел повторный поиск возможных признаков существования девятой планеты Солнечной системы в данных IRAS. Они ориентировались на чувствительность космического телескопа, который способен зафиксировать планету от пятикратной массы Земли на расстоянии до 220 астрономических единиц до 20 масс Земли на расстоянии тысячи астрономических единиц. С учетом данного диапазона расстояний планета должна выглядеть как точечный источник инфракрасного света с длиной волны 60 микрометров.

Он обнаружил несколько неопознанных источников-кандидатов. Детальный анализ показал, что часть из них может быть отождествлена с галактиками. Другие возможные источники проверялись на присутствие в данных, охватывающих различные промежутки времени: от нескольких часов до шести месяцев. Был найден единственный подходящий кандидат, который может соответствовать планете массой 3-5 массы Земли, находящейся на расстоянии примерно 225 астрономических единиц.

Как пишет Робинсон, необходимо провести динамическое моделирование, чтобы выяснить, соответствует ли кандидат орбитам уже известных объектов Солнечной системы и может ли он объяснить видимую кластеризацию орбит карликовых планет пояса Койпера. Эта кластеризация является на настоящий момент главным свидетельством в пользу возможного существования Планеты Х.
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