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Врач-гематолог рассказала о самом опасном симптоме постковида

Вечерняя Москва
1 час назад

Одно из проявлений постковидного синдрома может оказаться фатальным, если не принять вовремя меры. Об этом сообщила врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

Раскрыт опасный имптом постковида
Фото: Youtube / ГКБ No15 им. О.М. ФилатоваYoutube / ГКБ No15 им. О.М. Филатова

Среди опасных последствий коронавируса специалисты называют нарушение свертываемости крови. Такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления, отметила медик.

По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.

— У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, — рассказала Ким в интервью радио Sputnik.

По ее словам, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до коронавируса были проблемы с сосудами. Она подчеркнула, что тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть или фатальный случай, или с минимальными последствиями, уточнила гематолог.

Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов, сообщила Ким. Их должен назначать только врач.

Гериатр объяснила, почему коронавирус называют болезнью старения. Ольга Ткачева отметила, что коронавирус связывают с возрастом не только потому, что его тяжелее переносят пожилые люди, но из-за того, что COVID-19 способен переходить в длительный постковидный синдром.

Наука и техника,Ольга Ткачева,ИА Sputnik,
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