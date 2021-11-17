Россияне засняли полет метеороида

Телеграм-канал Mash опубликовал видео крупного метеороида, который сгорел в атмосфере Земли.

Падение объекта могли наблюдать жители Ижевска, Йошкар-Олы и соседних регионов. Диаметр космического тела составил около 1 метра.

На снятых видеорегистраторами кадрах видно, как крупный метеороид, падая, сгорает, не долетая до Земли. На других кадрах видно, как из-за падающего объекта на темной улице становится светло как днем.

В свою очередь в Instagram-аккаунте столичного планетария сообщается, что в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик активности метеорного потока Леониды.

"Весь ноябрь месяц, с 6 по 30 ноября 2021 года, действует

метеорный поток. Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября. 17 ноября 2021 года он достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час в зените".

Поток Леониды - самый известный метеорный поток. Он назван в честь созвездия Льва. Как пояснили в планетарии, создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия.