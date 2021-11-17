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Шотландские ученые разработали прототип телефона для собак

Вечерняя Москва
1 час назад

Телефон для собак DogPhone разработали ученые из университета Глазго в Шотландии. С его помощью питомец может позвонить хозяину по видеосвязи. Об этом сообщает The Guardian.

Шотландские ученые разработали прототип телефона для собак
Фото:  Виктор Хабаров / Вечерняя Москва Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Устройство для связи представляет собой мягкий мяч. При перемещении он посылает сигнал на ноутбук, запуская видеозвонок. От хозяина требуется лишь ответить на него. Технология позволяет работать как с входящими, так и исходящими вызовами, однако непременным условием для звонка является то, что питомец должен поиграть с мячом.

— Эта технология позволяет следить за перемещением ваших питомцев, звонить им или дистанционно их кормить, — отмечает автор исследования Илена Хирски-Дуглас.

По ее словам, устройство будет полезно животным, если хозяин надолго уходит из дома. Но для этого питомцу необходимо понять, как с ним обращаться.

Накануне стало известно, что депутаты Госдумы России до конца текущего года планируют принять поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Туда входят введение ОСАГО на бойцовские породы собак, запрет на выгул животных детьми, требования о длине поводка и предельное число питомцев в одной квартире.

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