Шотландские ученые разработали прототип телефона для собак

Телефон для собак DogPhone разработали ученые из университета Глазго в Шотландии. С его помощью питомец может позвонить хозяину по видеосвязи. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Устройство для связи представляет собой мягкий мяч. При перемещении он посылает сигнал на ноутбук, запуская видеозвонок. От хозяина требуется лишь ответить на него. Технология позволяет работать как с входящими, так и исходящими вызовами, однако непременным условием для звонка является то, что питомец должен поиграть с мячом.

— Эта технология позволяет следить за перемещением ваших питомцев, звонить им или дистанционно их кормить, — отмечает автор исследования Илена Хирски-Дуглас.

По ее словам, устройство будет полезно животным, если хозяин надолго уходит из дома. Но для этого питомцу необходимо понять, как с ним обращаться.