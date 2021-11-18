В России создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Александра Макарова.

Фото: Константин Морозов / РИА Новости Константин Морозов / РИА Новости

По словам академика, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты».

Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные исследования, в том числе на животных.«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"», — заключил Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.