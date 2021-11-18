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В России создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Lenta.ruиещё 16
51 минуту назад

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Александра Макарова.

В России создали высокоэффективный препарат от COVID-19
Фото:  Константин Морозов / РИА Новости Константин Морозов / РИА Новости

По словам академика, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты».

Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные исследования, в том числе на животных.«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"», — заключил Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий.

Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.

Наука и техника,Владимир Путин,РАН,
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