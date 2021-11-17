Рогозин заявил о переводе всех космонавтов в Роскосмос

Все космонавты российского отряда переведены на службу в Роскосмос, ранее они занимали должности в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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«На сегодняшний момент все члены отряда космонавтов являются сотрудниками центрального аппарата Роскосмоса», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Ранее глава госкорпорации отмечал, что Роскосмос создаст отдел специальных экспертиз, в его состав войдут все космонавты.