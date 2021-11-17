Рогозин заявил о переводе всех космонавтов в Роскосмос

Все космонавты российского отряда переведены на службу в Роскосмос, ранее они занимали должности в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«На сегодняшний момент все члены отряда космонавтов являются сотрудниками центрального аппарата Роскосмоса», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
Ранее глава госкорпорации отмечал, что Роскосмос создаст отдел специальных экспертиз, в его состав войдут все космонавты.
Отдел будет похож на военную приемку, а космонавты будут закреплены за предприятиями для контроля создания там новой космической техники.