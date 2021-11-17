Анонсирована новая версия WhatsApp для гаджетов Apple

У WhatsApp появится версия для iPad — ради этого мессенджер избавят от требования постоянного подключения к смартфону. Марк Цукерберг заверял, что релиз произойдет в ближайшее время. Как Apple помогла конкуренту создать универсальное приложение для своих гаджетов — в материале «Газеты.Ru».

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WhatsApp уже долгое время намекал на появление приложения для iPad. Как сообщает 9to5mac, теперь точно известно, что компания Meta (бывшая Facebook) собирается выпустить новое приложение для iPad.

Также стало известно, что версия для планшета создается с поддержкой для компьютеров Apple, работающих на macOS. По словам специалистов, это удалось благодаря проекту Apple под названием Catalyst.

Мессенджер на Mac будет выглядеть как приложение для iPad, у них будет одинаковый интерфейс.

Однако в WhatsApp для macOS Catalyst будут внесены улучшения для правильного использования приложения с помощью клавиатуры и мыши с целью работы всех функций, как у компьютеров на Windows. Речь в том числе об уведомлениях и входе в аккаунт.

Пока специалистам все еще неизвестно, когда именно выйдет приложение для iPad и macOS, однако приложения находятся в стадии активного бета-тестирования.

До сих пор у владельцев iPad был лишь один, крайне неудобный вариант использования WhatsApp — с помощью веб-версии.

Появление отдельного приложения WhatsApp для iPad — продолжение новой инициативы Meta в стремлении добиться доступности мессенджера на разных гаджетах одновременно. Судя по анонсу, разработчики поняли, как обеспечить синхронизацию зашифрованных сообщений, что и позволит реализовать формат.

Цукерберг обещал

Несколько месяцев назад лично глава Meta Марк Цукерберг намекнул, что версия близка к релизу. В июньском интервью WABetaInfo его спросили о поддержке нескольких устройств, чтобы создать версию WhatsApp для iPad.

По словам Цукерберга, в планах WhatsApp разрешить использовать одну и ту же учетную запись мессенджера на нескольких устройствах без активного подключения к интернету на основном смартфоне.

«Было сложной технической задачей обеспечить правильную синхронизацию всех сообщений и контента на разных устройствах, даже если аккумулятор телефона разрядился. Но мы решили эту проблему и с нетерпением ждем ее выхода», — заверил руководитель соцсети.

В настоящее время при использовании версии мессенджера для веб-браузеров подключение к интернету у смартфона не требуется.

Теперь достаточно отсканировать QR-код с помощью смартфона на экране компьютера, выбрав функцию «привязка устройства». В результате теперь можно убрать и даже выключить смартфон, а веб-версия WhatsApp будет продолжать работать. Мессенджер при работе на компьютере не будет расходовать мобильный трафик, его научили использовать подключение по Wi-Fi.

Похожий метод работы уже давно есть у Telegram. Все версии мессенджера Павла Дурова изначально не требовали подключения к смартфону и самостоятельно работали без второго устройства. Единственное условие — ввод кода из цифр при входе в аккаунт на новом гаджете. После этой процедуры пользоваться мессенджером можно без дополнительных требований.