Исследователи из США выявили, что прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — существенно снижает риск смерти при коронавирусной инфекции. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open.

Специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов проанализировали анонимизированные данные электронных медицинских карт 500 тысяч пациентов в США. У 83,5 тысячи из них в период с января по сентябрь 2020 года был найден COVID-19. СИОЗС были назначены 3,4 тысячи человек из этого числа.

Исследователи сравнили исходы коронавирусной инфекции у принимавших такие препараты с больными COVID-19 в контрольной группе, которые были подобраны в соответствии с возрастом, полом, национальностью и наличием сопутствующих заболеваний. Выяснилось, что риск умереть у принимавших флуоксетин был на 28 процентов меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин либо флувоксамин — другой СИОЗС, — этот риск был меньше на 26 процентов. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска смерти при коронавирусной инфекции на восемь процентов.