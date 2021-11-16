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К Земле летит потенциально опасный астероид

Елена Прошина
24 минуты назад

По направлению к Земле движется астероид под обозначением 2016 JG12. Об этом заявили в центре изучения околоземных объектов NASA, сообщает РИА Новости.

К Земле летит потенциально опасный астероид
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации космического агентства, небесное тело пролетит рядом с планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 миллионов километров со скоростью 7,48 километров в секунду.

2016 JG12 был впервые обнаружен 3 мая 2016 года. В диаметре астероид составляет от 83 до 190 метров. По подсчетам Британского новостного портал Daily Star, он крупнее колеса обозрения «Лондонский глаз».

Астрономы объяснили загадку исчезновения планет

На сайте NASA сказано, что в последующие десятилетия астероид 2016 JG12 еще несколько раз будет пролетать около Земли, однако не так близко, как в ноябре этого года.

Ранее 12 ноября директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров заявил, что пролетевшее над Санкт-Петербургом небесное тело является не НЛО, а болидом или метеором. Объяснения ученого потребовалось после того, как петербуржцы начали активно публиковать в социальных сетях видеозаписи, на которых показан пролет неопознанного светящегося объекта над городом. В числе прочих высказывались предположения, что это мог быть метеорит или даже НЛО.

Наука и техника,Газета Daily Star,РИА Новости,
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