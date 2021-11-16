К Земле летит потенциально опасный астероид

По направлению к Земле движется астероид под обозначением 2016 JG12. Об этом заявили в центре изучения околоземных объектов NASA, сообщает РИА Новости.

Согласно информации космического агентства, небесное тело пролетит рядом с планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 миллионов километров со скоростью 7,48 километров в секунду.

2016 JG12 был впервые обнаружен 3 мая 2016 года. В диаметре астероид составляет от 83 до 190 метров. По подсчетам Британского новостного портал Daily Star, он крупнее колеса обозрения «Лондонский глаз».

На сайте NASA сказано, что в последующие десятилетия астероид 2016 JG12 еще несколько раз будет пролетать около Земли, однако не так близко, как в ноябре этого года.