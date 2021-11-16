Создан складной дрон с одним крылом

Сингапурские ученые создали дрон-монокоптер F-SAM, который имеет одно крыло. Об этом сообщает журнал IEEE Spectrum.

Фото: AIR Lab / YouTube AIR Lab / YouTube

Представленное инженерами Сингапурского университета технологий и дизайна устройство имеет один мотор с пропеллером и крыло. Последнее имеет складную конструкцию и крепится на подвижном кабеле. В рабочем состоянии крыло раскладывается, пропеллер приходит в движение и дрон начинает вращаться вокруг своей оси, за счет чего создается подъемная сила.

По словам ученых, летательный аппарат имеет компактные размеры и небольшой вес. В разложенном состоянии F-SAM имеет длину 35 сантиметров, вес конструкции составляет 69 граммов, из которых 40 процентов приходится на батарею. Время полета девайса на одном заряде составляет около 16 минут.

Авторы отметили, что конструкция дрона основана на концепции семян клена, которые также имеют одно или два крыловидных отростка, благодаря которым могут планировать и разлетаться на большом расстоянии от дерева. В случае отказа оборудования летательный аппарат с одним крылом не сорвется вниз, а будет медленно спускаться на землю.

Ученые отметили, что снимать видео с камеры такого устройства не получится, так как из-за постоянного вращения картинка будет размыта. Зато из-за дешивизны и бесшумной работы F-SAM можно использовать в научных целях или военных операциях.