Эксперты рассчитали орбиты обломков сбитого спутника

Американские специалисты построили график, который показывает, на каких орбитах находятся обломки уничтоженного спутника «Космос 1408». Он был опубликован в Twitter компании SpaceNav.

Фото: sling_shot_aero/Twitter sling_shot_aero/Twitter

15 октября российская ракета поразила спутник, находящийся на высоте 480 километров, и разрушила его. Согласно полученным данным, крупные обломки заняли разные орбиты, со средними высотами от 300 до 1100 километров и с периодами обращения от 90 до 100 минут.

Большая часть обломков находится на высоте от 400 до 450 километров, в то время как в данный момент МКС находится на орбите с высотой около 430 километров.

Незадолго до этого британский ученый Хью Льюис из Саутгемптонского университета опубликовал график схода этих обломков с орбиты. По его расчетам, он затянется на несколько лет: 600 фрагментов (из неизвестного общего числа) сгорят в атмосфере лишь к 2024 году.