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Астрономы объяснили загадку исчезновения планет

ТК «Звезда»
1 час назад

Планеты могут покидать протопланетный диск сразу после своего образования. К такому выводу пришли исследователи из Японии, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal.

Астрономы объяснили загадку исчезновения планет
Фото: pixabaypixabay

Вопросы у астрофизиков вызвал тот факт, что молодые звезды окружены состоящими из газа и пыли протопланетными дисками. Ученые заметили в них кольца разной плотности, в которых зачастую отмечены «пробелы». Это явление объясняется наличием гравитационных эффектов от формирующихся в дисках планет. Но в ходе наблюдений планет рядом не обнаружили.

В ходе моделирования на суперкомпьютере Национальной астрономической обсерватории Японии ATERUI II ученые выявили случаи «миграции» планет с места своего первоначального возникновения. Это происходит при низкой вязкости диска, тогда образовавшееся на месте формирования планеты кольцо не следует за ней, а остается на месте.

Астрофизики обнаружили три фазы процесса. Сначала планета смещается ближе к звезде, а ее кольцо остается на месте. Затем происходит деформация первичного кольца, тогда как на новой орбите планеты образуется новое. На последнем этапе первичное кольцо исчезает.

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