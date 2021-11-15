Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС

Международная космическая станция (МКС) во второй раз за день разминулась с космическим мусором.

Фото: nasa.gov nasa.gov

Никаких признаков столкновения обнаружено не было. Станция и экипаж не пострадали, следует из трансляции NASA.

Сообщения об угрозе столкновения МКС с космическим мусором появились в понедельник утром.

Из-за этого экипаж Международной космической станции перешел на корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки из-за угрозы космического мусора. На корабле "Союз" спрятались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.