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МКС угрожает космический мусор

Москва24
1 час назад

МКС угрожает космический мусор. Из-за этого команде космонавтов, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз", сообщает РИА Новости.

МКС угрожает космический мусор
Фото: depositphotos/vampy1depositphotos/vampy1

Специалист хьюстонского Центра управления полетами рассказал, что речь идет об обломках спутника. Эксперты также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться.

Предполагается, что мусор пройдет возле станции в 10:06 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский ученый Леонид Еленин обнаружил новый астероид, сближающийся с землей. Неизвестный объект зафиксировали на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории. Как уточнили в институте, это 14-й

Наука и техника,Леонид Еленин,ЦУП,РИА Новости,
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