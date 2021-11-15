МКС угрожает космический мусор. Из-за этого команде космонавтов, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз", сообщает РИА Новости.

Фото: depositphotos/vampy1 depositphotos/vampy1

Специалист хьюстонского Центра управления полетами рассказал, что речь идет об обломках спутника. Эксперты также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться.

Предполагается, что мусор пройдет возле станции в 10:06 по московскому времени.