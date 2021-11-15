Космонавтам разрешили вернуться на МКС

Космический мусор миновал Международную космическую станцию (МКС), но может вновь сблизиться с ней примерно через полтора часа, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне во время переговоров.

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«Давление [на станции] везде в порядке. Мы обсуждаем возвращение на станцию», – передает ТАСС слова специалиста во время переговоров.

Представитель ЦУП в Хьюстоне также добавил, что следующий период, во время которого мусор вновь приблизится к станции, продлится с 8.38 до 8.44 (с 11.38 до 11.44 мск).

«Мы пока обсуждаем возможность возвращения (экипажа на станцию). Ориентировочное время следующего пролета – в промежутке между 8.38 и 8.44 (по Гринвичу, 11.38 и 11.44 мск)», – передает РИА «Новости» слова наземного специалиста экипажу.

Тем временем российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай укрылись в корабле «Союз МС-19» в ожидании пролета космического мусора.

«Экипаж «Союза» находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы», – сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Петру Дуброву.

Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай весной 2022 года должны вернуться на Землю на «Союзе МС-19».