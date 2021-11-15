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Вирусологи рассказали, сколько длится постковидный синдром

Елена Прошина
30 минут назад

Постковидный синдром может длиться как минимум год. У некоторых пациентов, переболевших COVID-19 в прошлом году, все еще происходит нарушение или снижение функций организма. Об этом рассказал Александр Семенов руководитель НИИ вирусных инфекций научного центра в Екатеринбурге, пишет «Российская газета».

Врачи озвучили длительность постковидного синдрома
Фото: ТАССТАСС

По его словам, длительность постковидного синдрома составляет как минимум год. При этом хронического COVID-19 нет, однако последствия заражения могут длиться достаточно долго. У людей, которые переболели вирусом в 2020 году, до сих наблюдаются нарушение или снижение некоторых функций организма, рассказал Семенов.

Татьяна Руженцова, заместитель директора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, отметила, что однозначного ответа на вопрос, существует ли хронический COVID-19, пока что нет. Она пояснила, что некоторые пациенты могут быть заражены COVID-19 шесть месяцев и более. Иногда встречались повторные положительные ПЦР-тесты и постоянное повышение титров антител IgM. По ее словам, изучение этих феноменов будет продолжаться.

Руженцова также рассказала, что у пациентов встречались второй и третий эпизоды COVID-19. Семенов отметил, что в этих случаях речь идет скорее о повторном заражении, чем о хроническом обострении болезни.

Наука и техника,Александр Семенов,"Российская газета",
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