В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Эксперт назвал главную естественную угрозу жизни на Земле

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан. Об этом заявил научный журналист из Дании Ларс Хенрик Огор в своей работе «Большая злая книга катастроф», издержки из книги цитирует издание Berlingske.

Названа главная естественная угроза жизни на Земле
Фото: Juan Medina/ReutersJuan Medina/Reuters

В книге Огор рассказал об извержении вулкана, произошедшем около 75 тыс. лет назад на острове Суматра.

«Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана», — написал эксперт.

По его словам, громадная масса пепла и газов, выброшенная вулканом, покрыла большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью планеты наступила ночь. После этого наступила вулканическая зима, температура во всем мире на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

Огор добавил, что после возвращения на Землю тепла, на планете выжили всего несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Карымский вулкан на Камчатке вызвал пеплопад.

Наука и техника,Чудом выжившие,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители