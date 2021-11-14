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Вирусолог назвал условия ревакцинации от коронавируса

Ювелина Бернст
30 минут назад

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Александр Гинцбург заявил, что вакцинироваться «Спутником Лайт» необходимо раз в полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вирусолог назвал условия ревакцинации от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев». - заявил ученый.

Он считает, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается. Поэтому «очень критично» проходить повторную иммунизацию.

Ученый сослался на методические рекомендации Минздрава РФ по вакцинации. Там прописано, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки необходимо прививаться раз в шесть месяцев.

«Я полностью это поддерживаю», - заметил Гинцбург.

Вирусолог отметил, что если в России распространится другой штамм, решение о ревакцинации будут приниматься, исходя из его свойств.

Ранее в Белгороде запустили специальные автобусы, которые доставляют людей с COVID-19 в амбулаторный коронавирусный центр.

Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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