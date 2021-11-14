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Названы факторы, отягчающие течение COVID-19

Елена Прошина
22 минуты назад

Течение коронавируса будет иметь свои особенности у каждого больного, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Сергея Черемушкина.

Названы факторы, осложняющие течение COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину. «… Особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий, — отметил медик. Он подчеркнул, что только 5-15% переносят эту болезнь тяжело.

Среди других факторов, от которых зависит течение болезни, — опасность и агрессивность текущего штамма вируса. «К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома», – предупредил терапевт.

Ранее ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в Австралии пришли к выводу, что заболевания пищеварительной системы связаны с повышением риска тяжелого течения коронавируса. Эксперты заявили о влиянии на состояние COVID-больных генов, провоцирующих развитие кислотного рефлюкса — приводящего к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод.

Наука и техника,Сергей Черемушкин,ИА Sputnik,
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