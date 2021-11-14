Названы факторы, осложняющие течение COVID-19

Течение коронавируса будет иметь свои особенности у каждого больного, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта высшей категории Сергея Черемушкина.

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По его словам, сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину. «… Особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий, — отметил медик. Он подчеркнул, что только 5-15% переносят эту болезнь тяжело.

Среди других факторов, от которых зависит течение болезни, — опасность и агрессивность текущего штамма вируса. «К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома», – предупредил терапевт.