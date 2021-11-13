Как распознать опасную болезнь по храпу: 8 признаков

Доцент Университета Южной Калифорнии Радж Дасгупта, который специализируется на сне, рассказал, как отличить безобидный храп от опасного нарушения, которое сигнализирует о серьезных нарушениях в организме. Об этом сообщает CNN.

При безобидном храпе мозг просто «забывает» отдать телу команду дышать. Однако существует также обструктивное апное, которое возникает из-за закупорки дыхательных путей тяжелыми или расслабленными мягкими тканями. Если обструктивное апноэ не лечить, возрастает риск развития гипертонии, сердечных заболеваний, диабета второго типа и депрессии.

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Вот признаки, по которым можно распознать обструктивное апноэ.

Звук храпа. Беспокоиться стоит при громком и хриплом храпе. Домочадцы пациентов с обструктивным апноэ сна описывают их храп как звуки «умирающего медведя» или сцены из «Парка юрского периода», рассказал Дасгупта

Усталость. Постоянная усталость и сонливость в течение дня является следствием того, что апноэ мешает получить за ночь необходимый отдых.

Беспокойство окружающих. Именно близкие пациента с апноэ чаще видят проблему и начинают бить тревогу.

Склонность к гипертонии. При каждой остановке дыхания на несколько секунд симпатическая нервная система начинает повышать кровяное давление. Кроме того, организм выделяет гормоны стресса, которые способны влиять на давление. Все это приводит к развитию гипертонии.

Индекс массы тела. Он высчитывается через соотношение веса в килограммах к квадрату роста. Нормой ИМТ считаются показатели от 18,5 до 24,9, показатель выше 30 говорит об ожирении и повышает риск развития апноэ.

Возраст. С возрастом тонус мышц ослабевает, поэтому возраст старше 50 лет — еще один потенциальный сигнал о том, что храп может быть обструктивным апноэ.

Величина окружности шеи. Большая окружность шеи является ключевым показателем потенциального обструктивного апноэ во сне.

Пол. Мужчины чаще страдают от этого недуга, поскольку у них, как правило, более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела.