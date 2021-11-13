Найдена связь между страхом перед вакциной и ее побочными эффектами

Датские ученые обнаружили зависимость побочных эффектов вакцины от COVID-19 от страха перед вакцинацией. Материал об этом со ссылкой на издание Psychotherapy and Psychosomatics публикует «Иносми».

«Мы видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека», — сообщила Лене Васе, профессор Орхусского университета.

Исследователи установили, что возникновение последствий после прививки от коронавируса зачастую связано с тем, что сам пациент их ждет. Данные, полученные датскими учеными, свидетельствуют, что максимальная вероятность получить побочные эффекты от вакцинации уготована людям, заранее настроенным на такой исход.

Участники эксперимента, организованного датчанами, ожидавшие проблем после укола, чаще всего ощущали потом симптомы недомогания.

Если человек был заранее настроен на высокую температуру или головную боль после вакцинации, вероятность появления этих симптомов у него повышается, говорится в материале.

Ученые объясняют это тем, что когда пациент ждет наступления боли, само это ожидание активизирует области мозга, которые возбуждаются в моменты, когда организм испытываете настоящую боль.