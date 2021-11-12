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В работе Instagram произошел сбой

Москва24
48 минут назад

Пользователи из ряда стран пожаловались на сбой в работе популярной социальной сети Instagram. О неполадках сообщает сервис Downdetector.

В работе Instagram произошел сбой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Наибольшее число жалоб поступило от владельцев аккаунтов из США, Франции, Канады, Великобритании. Также на неполадки обратили внимание пользователи из России. Преимущественно отмечаются проблемы с работой приложения в целом, а также конкретные ошибки – неверное отображение новостной ленты, нарушение соединения с сервером, неполадки с сайтом Instagram.Накануне масштабный сбой произошел в работе портала госуслуг. Сообщалось, что платформа оказалась под массовой кибератакой.

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