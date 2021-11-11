В созвездии Рака нашли экзопланету в тысячу раз тяжелее Земли

Ученые предполагают, что она тяжелее Земли примерно в тысячу раз, а по размерам сопоставима с Юпитером

Фото: NASA via AP NASA via AP

Обсерватория TESS обнаружила в созвездии Рака татуин – экзопланету, которая вращается вокруг двух звезд. По размеру объект сопоставим с Юпитером. Статью с описанием открытия опубликовал The Astronomical Journal.

Видео дня

Название "татуин" подобные планеты получили в честь родины Люка Скайуокера. Первый татуин открыл орбитальный телескоп Kepler в 2011 году. За последующие годы ученые обнаружили меньше двух десятков подобных планет. Сложности в их поисках связаны с тем, что для этого необходимо вести очень длительные наблюдения, недоступные для большинства наземных телескопов, приспособленных для поисков объектов вне Солнечной системы.

"Следы существования татуинов искать значительно сложнее, чем обнаруживать планеты у одиночных светил. Нам удалось показать, что телескоп TESS способен за очень короткое время открывать подобные миры, удаленные на большие расстояния от звезд", – рассказал один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник Планетологического института (США) Надер Хагигипур.

Хагигипур и его коллеги продемонстрировали, что подобные планеты можно открывать при помощи орбитального телескопа TESS, который заменил Kepler в начале 2018 года. В отличие от его предшественника, TESS смещает поле своего зрения каждый месяц, а не наблюдает за одним и тем же участком неба. Это позволяет искать планеты во всех уголках галактики, но мешает обнаружению татуинов.

Ученые обошли эту проблему благодаря тому, что татуины вращаются вокруг двух звезд. Астрономы обратили внимание, что в некоторых случаях эти планеты будут закрывать собой свет сначала одного, а затем другого светила, что позволяет однозначно идентифицировать следы их существования в двойных звездных системах.

Руководствуясь подобными идеями, ученые проанализировали снимки TESS и нашли следы татуина на снимках двойной звезды TIC 172900988b, полученных в январе 2020 года, когда орбитальный телескоп был направлен в сторону созвездия Рака.

В системе этой звезды ученые обнаружили планету размером с Юпитер, которая совершает один оборот вокруг светил примерно за двести земных дней. Точная его масса пока неизвестна, однако ученые предполагают, что он тяжелее Земли примерно в тысячу раз.