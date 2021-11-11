Россию накроют электронным куполом

Российские военные ученые из Общевойсковой академии ВС России создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от массовых атак дронов, который представляет из себя электрический купол, способный отгонять и уничтожать беспилотники. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на документ, размещенный на сайте Роспатента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что это устройство представляет собой управляемое электризуемое заграждение, состоящее из двух сетчатых куполов, средства радиоэлектронного обнаружения, автоматизированное рабочее место оператора и устройство преобразования электрической энергии, а вместе с тем источник питания и системы видеонаблюдения.

В документе сказано, что система разрабатывается для охраны критически важных объектов, среди которых атомные электростанции и нефтехранилища от группового нападения дронов. Заграждение в том числе включает радиоэлектронную систему обнаружения БПЛА, которая дает возможность определять количество летательных аппаратов, направление и скорость их движения, на основе чего будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.

Предполагаются три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на беспилотники при приближении к объекту, но без их уничтожения) и охранно-поражающий (с уничтожением БПЛА-нарушителя).