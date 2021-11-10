Академик РАН предупредил об «эре вирусов»

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев заявил, что применение антибиотиков в медицине привело не только к уничтожению болезнетворных бактерий в организме человека, но и спровоцировало наступление «эры вирусов» в мире. Его слова приводит «РИА Новости».
«Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие. Однако антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, уничтожают их и, соответственно, ослабляют "бактериальный контроль"», — сказал Черешнев.
По его словам, ученые уже 40 лет говорят о наступлении «эры вирусов», которая только нарастает.
«Она будет продолжаться, и каков ее дальнейший прогресс — пока неизвестно. В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями. Это одна из важных проблем», заявил Черешнев.