Академик РАН предупредил об «эре вирусов»

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев заявил, что применение антибиотиков в медицине привело не только к уничтожению болезнетворных бактерий в организме человека, но и спровоцировало наступление «эры вирусов» в мире. Его слова приводит «РИА Новости».