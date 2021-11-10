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Академик РАН предупредил об «эре вирусов»

Елена Прошина
39 минут назад

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев заявил, что применение антибиотиков в медицине привело не только к уничтожению болезнетворных бактерий в организме человека, но и спровоцировало наступление «эры вирусов» в мире. Его слова приводит «РИА Новости».

Академик РАН предупредил об «эре вирусов»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Бактерии в организме человека вырабатывают огромный спектр молекул-ферментов, которые действуют на вирусы и сдерживают их развитие. Однако антибиотики, десятилетиями используемые в клинике, уничтожают их и, соответственно, ослабляют "бактериальный контроль"», — сказал Черешнев.

По его словам, ученые уже 40 лет говорят о наступлении «эры вирусов», которая только нарастает.

«Она будет продолжаться, и каков ее дальнейший прогресс — пока неизвестно. В связи с этим надо менять парадигму лечения болезней, обусловленных бактериями. Это одна из важных проблем», заявил Черешнев.

Наука и техника,Валерий Черешнев,РАН,РИА Новости,
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